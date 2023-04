Bergomi: «Juve in corsa per la Champions, Allegri ha una forza». L’analisi del momento positivo dei bianconeri

Bergomi durante la puntata domenicale di Sky Calcio Club ha analizzato il momento positivo della Juve di Allegri.

LE PAROLE – «La Juve è già rientrata in zona Champions, è cresciuta tantissimo. Ha capito che deve difendere forte, non vuole essere spettacolare. La forza di Max è che nelle difficoltà non butta mai il suo lavoro, ci crede e va avanti, fa aggiustamenti e mette sicurezza».

