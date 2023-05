Bergomi: «La Juve ha sole incertezze, era meglio dare una penalizzazione pesante all’inizio». L’analisi della situazione

Bergomi a Sky Calcio Club ha analizzato la situazione che sta vivendo la Juve. Queste le parole dopo il ko col Milan.

BERGOMI – «Dopo la partita con l’Empoli ho chiamato un mio amico psicologo per capire qualcosa. La Juve ha ha sole incertezze e la mente umana va in difficoltà quando ha sole incertezze. Chi si aspettava la vittoria della Juve col Milan? Era meglio dare una penalizzazione pesante all’inizio che traccia la strada, invece hanno fatto sempre su e giù. Hanno avuto dei momenti di reazione, ma ora non ce l’hanno più».

