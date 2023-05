Conferenza stampa Allegri post Juve Milan: le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri dopo il match di Serie A

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Milan.

MESSAGGIO A DI MARIA – «L’ho ringraziato come tutta la squadra per quello che ha fatto per tutta la stagione. Una stagione anomala che non auguro a nessun collega. Siamo dispiaciuti per la sconfitta, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Devono essere orgogliosi per quello che hanno fatto. La Juventus ha fatto 69 punti, nessuno li toglie ai ragazzi. Anche se un dato oggettivo ce ne ha tolti due. Non si può andare ad analizzare quella che è la partita di stasera, quella di Empoli. Magari a Siviglia con un pizzico di fortuna avremmo raggiunto la finale ma le energie mentali mi sa che erano finite».

GIUDIZIO SULLA STAGIONE – «Non sono mai stato un uomo solo, c’è sempre stata la società dietro. Un cambiamento di tutto un CdA credo non sia mai esistito nella storia del calcio. Ho sempre sentito la vicinanza della società e dei ragazzi. Sono molto dispiaciuto, stasera c’era delusione e amarezza».

UNA PARTITA A SETTIMANA IL PROSSIMO ANNO – «Sì, vuol dire che sfrutteremo al meglio tutta la settimana e lavoreremo meglio. Bisogna adattarsi alla situazione».

COMMENTO DELLE DICHIARAZIONI DI CALVO – «Noi dobbiamo finirla perché abbiamo fatto 69 punti, gli sforzi vanno fatti per noi stessi e per i tifosi. Stasera con un pareggio matematicamente saremmo stati dentro la Champions League sul campo, alle cose esterne pensa la società. Mi auguro che l’anno prossimo quando partiremo sapremo dove saremo per poi lavorare in totale tranquillità».

LA REAZIONE DEI GIOCATORI – «Quello che ho chiesto ai ragazzi è di fare il massimo, poi è umano che le energie mentali ti vengano a mancare».

