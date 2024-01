Beppe Bergomi, storica bandiera dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla fede nerazzurra che lo accompagna da sempre

Ai taccuini de L’Avvenire, Beppe Bergomi racconta la sua intramontabile fede nell‘Inter, con un aneddoto riguardo le partite con Milan e Juve.

LE PAROLE – «Interista da sempre e per sempre? Assolutamente, e andando avanti con gli anni ‘peggioro’. Naturalmente, se è per lavoro, guardo la partita. Altrimenti, quando sono in casa, e si gioca il derby con il Milan o con la Juve, cammino per la camera, butto l’occhio. Poi abitando in zona San Siro, arriva prima il boato dello stadio rispetto alle immagini in tv. E capisco che abbiamo fatto gol»

L’articolo Bergomi, l’incredibile aneddoto svelato: «Quando si gioca con la Juve…» proviene da Inter News 24.

