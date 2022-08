Ecco le parole di Beppe Bergomi che parla a Sky Sport della sconfitta dell’Inter, l’analizza durante la trasmissione.

Parla l’ex giocatore nerazzurro, Beppe Bergomi che come al solito parla a Sky dell’Inter, ecco le sue parole sulla sconfitta: “È una scelta che hanno fatto in tanti, io penso sempre che non si debba snaturare il proprio gioco. Poi io non me la prendo mai con Gagliardini. L’Inter non è una squadra che marca a uomo come il Torino, il Verona, l’Atalanta, lo stesso Milan. Inzaghi voleva più fisicità a centrocampo, lì possiamo discutere se è giusto fare una mossa del genere o mantenere la mediana titolare in uno scontro diretto.“

A Radio Anch’io Sport, Fabio Capello parla dei nerazzurri: “L’Inter deve ritrovarsi perché è in confusione, non è la stessa squadra degli anni precedenti. Ora dipenderà molto da Inzaghi. I nerazzurri avranno partite molto più difficili (contro Bayern e Barcellona, ndr), ma in Europa è così: il livello è alto, gli avversari esistono e non puoi permetterti distrazioni.“

