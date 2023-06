Bergomi: «L’Inter sta bene, lo dicono i risultati. City? Credo che giocherà Dzeko». Queste le parole dell’ex difensore

L’ex nerazzurro Beppe Bergomi a Sky Sport ha parlato della finale di Champions League tra City e Inter.

«Penso anche io che giocherà Dzeko ma in queste competizioni entrano in gioco altri fattori e ci sono giocatori in quel momento in forma, tipo l’Argentina pensavamo Lautaro ma non è stato bene, ci sta che si possa scegliere Lukaku perché sta bene. Ma capisco come ragiona Inzaghi e mi aspetto il bosniaco in campo dal primo minuto.

L’Inter sta molto bene e lo dicono i risultati. Ha perso con il Napoli perché era in dieci. È cambiato tutto quando Inzaghi ha preso il calendario in mano e vedendo tante gare da giocare ha pensato di dover coinvolgere tutti poi aveva degli obiettivi ma il riposo e il coinvolgimento ha fatto sentire tutti importanti. L’Inter sta bene fisicamente e mentalmente e può andare a giocare leggera. Ma non deve sottovalutare la gara, deve andare lì non pensando di aver fatto il massimo, ma deve pensare di poter vincere».

L’articolo Bergomi: «L’Inter sta bene, lo dicono i risultati. City? Credo che giocherà Dzeko» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG