Ergun (ds Galatasaray): «Finale Champions? Tifo Inter, Marotta e Ausilio sono miei amici». Queste le parole del dirigente

Cenk Ergun, direttore sportivo del Galatasaray, a Sky Sport ha parlato della finale di Champions tra City e Inter.

«La città sta aspettando tanto questa partita perché durante la pandemia non abbiamo potuto ospitare la finale. Io però ero alla finale del 2005 tra Milan e Liverpool, spero che questa volta vinca una formazione italiana. Per chi tifano i turchi? Ci sono Calhanoglu e Gundogan, le nuove generazioni tiferanno sicuramente il City ma io tifo per l’Inter. Marotta e Ausilio sono miei amici da tanti anni. In bocca al lupo a loro».

