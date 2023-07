L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi sostiene che il belga ora debba assumersi le conseguenze delle sue scelte.

Beppe Bergomi ha detto la sua sulla vicenda Lukaku alla Gazzetta dello Sport. “La vita è fatta di scelte e Lukaku una scelta l’ha fatta. Non c’è modo di recuperare quanto accaduto negli ultimi giorni, non vedo questa possibilità. Romelu ha avuto un abboccamento di mercato con il Milan e la Juventus, proprio mentre l’Inter trattava col Chelsea per farlo restare. È una strada che ha voluto prendere, l’ha fatta evidentemente ragionandoci su, poi però è giusto assumersi anche le conseguenze di tutto”.

Romelu Lukaku

“Non si torna indietro, adesso. Io ho sempre difeso Lukaku. Anche quando veniva criticato per i gol sbagliati, anche nei giorni di recupero lento dall’infortunio, anche quando la gente puntava il dito per le occasioni mancate a Istanbul in finale di Champions. L’ho sempre considerato in Serie A un giocatore dominante, non ho cambiato idea. Proprio per questo, almeno dal mio punto di vista, il tradimento è maggiore. È indifendibile. Adesso è giusto che lui pensi alla sua carriera, com maglie diverse da quella nerazzurra. E che l’Inter vada avanti per la sua strada”.

L’articolo Bergomi: “Lukaku ha fatto la sua scelta e non si può tornare indietro, l’ho sempre difeso ma ora è indifendibile” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG