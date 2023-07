Bergomi: «Lukaku? Troppo importante per l’Inter, è legato ai colori nerazzurri». Queste le parole dell’ex difensore

Beppe Bergomi a Sky Sport ha parlato del possibile ritorno all’Inter di Lukaku:

«Lui ha lasciato l’Inter nell’estate del 2021 un po’ come ha fatto Tonali quest’anno, non si poteva rifiutare quell’offerta lì del Chelsea. E’ sempre stato legato ai colori nerazzurri, questo fa piacere. Non so se l’Inter avrà la forza di andarlo a prendere, lui di sicuro è troppo importante per questa squadra. Lukaku, Lautaro e Thuram possono integrarsi bene. Quando Inzaghi ha avuto a disposizione tutti gli attaccanti ha cambiato marcia e ha fatto bene nel finale della scorsa stagione».

