Per l’opinionista ed ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi Brozovic sarà l’uomo chiave dell’Inter, così come riferito a Sky.

Queste le parole di Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter che a Sky Sport parla dei nerazzurri: “Chi sarà l’uomo decisivo dell’Inter? Sono tutti giocatori importanti, ma dirò una banalità: Brozovic. È vero che è arrivato Asllani, un ragazzo del 2002 che a me piace molto, però non è Brozovic, abbiamo visto quanto sia importante per questa squadra.“

Marcelo Brozovic

Aggiunge l’ex giocatore: “L’anno scorso è mancato per qualche partita, Inzaghi ha provato a sostituirlo in tutte le maniere ma non ci è riuscito. Brozovic sarà sempre l’uomo in più: ti dà qualità, quantità, e poi ha grande personalità, fa girare la squadra. Il derby? Inter e Milan sono le mie due favorite in questo momento.”

Conclude sulla difesa: “L’Inter ha fatto un pre-campionato anomalo per cercare di trovare subito la forma, un allenamento congiunto nel mezzo della settimana per poi sfidare una squadra “big” il sabato. È importante capire come starà questa squadra soprattutto in difesa dove sono tutti più strutturati e hanno bisogno di più tempo per tornare in forma.“

