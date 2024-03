L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha elencato tutta una serie di motivi che possono aver portato i nerazzurri a lasciare la Champions League.

Beppe Bergomi a Sky Sport 24 è tornato su Atletico Madrid-Inter, gara che ha sancito l’uscita dei nerazzurri dalla Champions League. “Se l’Inter meritava di passare il turno tra andata e ritorno? Vero che l’Inter abbia avuto all’andata delle occasioni ma ce le aveva anche l’Atletico Madrid. La squadra di Simeone si trasforma in casa e quindi se guardo alle occasioni la metto in pareggio. Entrambi quindi meritavano di passare“.

I motivi della sconfitta

“L’errore di Thuram è un errore di stanchezza, l’Inter è arrivata a questa sfida non a posto fisicamente. Calhanoglu era appena rientrato, Thuram pure. Le rotazioni che diciamo sempre dove la squadra è comoda in difesa sono mancate, come con Carlos Augusto e per fare il suo gioco l’Inter ha bisogno di stare bene fisicamente“.

Sulle scelte conservative del tecnico

Chiaramente col senno di poi in questi giorni si punta parecchio il dito sulle scelte eccessivamente difensiviste di Simone Inzaghi; ecco il parere dello Zio. “Buchanan è offensivo e non lo ritiene pronto per questo tipo di partite. Non se l’è sentita. Lo poteva rischiare se mancano dieci minuti alla fine e vuoi togliere una punta, lui è velocissimo. Da fuori però è troppo facile“. C’è da dire che mancando Carlos Augusto ed Arnautovic, Inzaghi come cambi prettamente offensivi aveva solo Sanchez e appunto Buchanan.

