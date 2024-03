I nerazzurri sono ancora scottati dall’eliminazione dalle competizioni europee ma sono anche pronti a far tesoro di questa lezione.

L’Inter la prossima stagione si troverà ad affrontare un numero abnorme di partite, ciò vuol dire che servono ancora più giocatori di quanti ce ne sono ora. La missione dei dirigenti non è affatto semplice perché, come è noto, le risorse economiche da investire sono pochissime.

In bilico

Del reparto offensivo attuale ne resteranno sicuramente due, i titolari, Thuram e Lautaro Martinez: non verrà rinnovato il contratto di Alexis Sanchez mentre Arnautovic ha un contratto valido anche per la prossima stagione. Questo però non vuol dire che l’ex Bologna resterà sicuramente: la sua stagione finora è deludente per via soprattutto dei due brutti infortuni muscolari patiti ma per una cessione servirà un’offerta adeguata. Secondo Tuttosport qualche squadra araba potrebbe pensarci.

Marko Arnautovic

Il ritorno

Arriverà sicuramente Taremi del Porto a parametro zero e dovrebbe tornare anche Valentin Carboni dal Monza: Marotta e Ausilio vogliono 5 giocatori in attacco visto che la prossima estate l’Inter giocherà anche il Mondiale per Club. L’ex Primavera ha collezionato 21 presenze di cui 7 da titolare realizzando 2 goal e 4 assist. Il quotidiano piemontese sostiene che potrebbe avere l’impatto che ebbe Balotelli nell’ultima stagione di Mancini e nel 2010; ipotesi troppo ottimista Staremo a vedere. Chiaramente in caso di addio di Sanchez ed Arnautovic non basterebbe il solo ritorno di Valentin Carboni.

