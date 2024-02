Bergomi non ha dubbi: «Il Milan pensa ancora di poter vincere lo scudetto. So come ragionano…». Le parole della bandiera dell’Inter

Beppe Bergomi, bandiera dell’Inter e opinionista Sky Sport, ha parlato così del Milan.

Le sue parole: «Il Milan non pensa solo al secondo posto ma ancora al primo. Pensa ancora di fare un certo tipo di percorso, ha fatto 8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10. So come ragionano, pensa ancora al primo posto. Pioli ha tolto un po’ di responsabilità dando per favoriti Liverpool, Leverkusen e l’Atalanta. Il Leverkusen avrà la testa alla Bundesliga che non l’ha mai vinta, il Liverpool stessa cosa. L’Atalanta dovrà guardarsi per mantenere il quarto posto. Il Milan ha tutto per scegliere ma ha la rosa lunga e può giocarsela fino alla fine».

L’articolo Bergomi non ha dubbi: «Il Milan pensa ancora di poter vincere lo scudetto. So come ragionano…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG