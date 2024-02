Marchegiani: «Vi spiego perché l’Inter non è favorita con l’Atletico». Le dichiarazioni dell’ex portiere sui nerazzurri

Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista Sky Sport, ha parlato così dell’Inter.

Le sue parole: «L’Inter la vedo bene perché mi sembra una squadra che in tutte le partite ha dimostrato una fisionomia chiara, delle linee di gioco molto efficaci e ben consolidate. Gioca su intensità alta e con qualità tecniche molto elevate, questo in Europa è garanzia di prestazione. Che sarà garanzia di risultato non lo so, l’Atletico è forte, è abituato a giocare queste partite e il Cholo è un allenatore scomodo, oltre a giocare bene visto che ora palleggia molto di più degli anni scorsi. L’Atletico fa giocare male gli avversari, sono curioso della doppia sfida. L’Inter partirà ad armi pari, è difficile darla favorita in uno scontro aperto, l’Atletico è forte».

