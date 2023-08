L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi dice la sua sul paragone Lautaro Martinez-Osimhen.

Beppe Bergomi approva le scelte di mercato dell’Inter in attacco; ecco quanto dichiarato a Sky Calcio Club. “Osimhen sta bene da solo, l’argentino ha bisogno di un compagno. Ieri ha usufruito lui degli assist perché è più bravo ad attaccare la porta, bravo tecnicamente ma non ha ancora voglia entrare dentro a fare gol. Ma Lautaro è bravo anche nel servire i compagni“.

Marcus Thuram

“Arnautovic non me lo ricordo così negli ultimi due anni a Bologna. Ma cosa ha fatto all’Europeo? I difensori italiani avevano avuto difficoltà a contenerlo. Ma che scelta poteva fare l’Inter? Doveva sostituire uno grande e grosso e poi uno tecnico come Dzeko. L’Inter si appoggia sulle punte e non farsi anticipare è importante. Credo sia una soluzione che ci sta. Thuram giocava esterno e credo che Inzaghi faccia bene a insistere sul francese anche. Per venire incontro gioca bene“.

