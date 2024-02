Bergomi: «Pavard ha dato 6 punti all’Inter. La Juve? Ha fatto la Juve…». Le dichiarazioni al termine del match

Bergomi al Club di Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Inter Juve.

BERGOMI – «L’Inter arrivava dalla Supercoppa e aveva le ultime due partite complicate, ma con grande maturità sa stare in campo bene e ha grande consapevolezza nel palleggio. La Juve ha fatto la Juve, ha sfruttato le ripartenze, ma l’Inter ha concesso solo quella palla e il tiro in secondo tempo. I migliori tre dell’Inter sono stati Calhanoglu, Mkitharyan e Pavard che ha dato 6 punti considerando la Fiorentina, è stato determinante per la vittoria con un inserimento».

The post Bergomi: «Pavard ha dato 6 punti all’Inter. La Juve? Ha fatto la Juve…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG