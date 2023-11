Bergomi punge: «L’Inter fa grandi squadre col mercato in pareggio, ma Allegri dice questo». Le parole dell’ex nerazzurro

Bergomi a Sky Sport ha lanciato una frecciatina ad Allegri riguardo alcune dichiarazioni che l’allenatore della Juve ha rilasciato sull’Inter in chiave lotta scudetto. Queste le parole dell’ex nerazzurro.

BERGOMI – «Allegri giustamente non dirà mai che guarda all’Inter, dalla sua parte lo capisco. La finezza è stata quando ha detto che l’Inter da anni è costruita per vincere lo scudetto, invece da 4 anni fa mercato in pareggio o con segno più. E’ vero che fa grandi squadre…».

The post Bergomi punge: «L’Inter fa grandi squadre col mercato in pareggio, ma Allegri dice questo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG