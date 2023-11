Vaciago: «La Juve ha fatto un grosso passo in avanti per lo scudetto. Rugani? Gli va chiesto scusa». Le dichiarazioni

Guido Vaciago in un video sui canali social di Tuttosport ha analizzato alcune qualità della Juve alla luce dell’ultima vittoria contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni del direttore del quotidiano torinese.

VACIAGO – «La compattezza della Juve è apparsa impressionante. La Juve è diventata un gruppo disposto al sacrificio collettivo e questo è un grosso passo in avanti per lotta scudetto che, è conclamat,o sarà con l’Inter. Quando la Juve è stata schiacciata dalla Fiorentina nella sua area nel secondo tempo non ha subito alcun tipo di pericolo. I difensori sembravano in una comfort zone molto battagliera e gli assedianti erano più spaventati degli assediati. Si dovrebbe chiedere scusa a Rugani per la sfiducia e le critiche ricevute negli ultimi tempi».

