Bergomi scettico: «Non so se contro il Dortmund può bastare il recupero di Giroud». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore e opinionista Bergomi ha analizzato a SkySport il prossimo match del Milan contro il Borussia Dortmund.

PAROLE – «Non so se contro il Dortmund può bastare il recupero di Giroud, però lo spirito è quello giusto. È una squadra che secondo me non ama giocare come ha giocato contro la Fiorentina, il Milan le partite di difesa nella propria metà campo non le ama fare. Il Milan è una squadra che ti viene a prendere alta, ma sa che in questo momento non se lo può permettere. O almeno, non lo può fare per lunghi tratti della gara e dunque riconosce anche la forza dell’avversario e aspetta un po’ anche come ha fatto con il PSG. Il Dortmund secondo me è una squadra vulnerabile. Una squadra che ti può fare anche gol, ma è una squadra che ne prende tanti. Sulla carta se il Milan fa il Milan la può portare a casa la partita».

