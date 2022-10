Sono queste le parole di Beppe Bergomi a Sky Sport 24, ecco cosa dice sull’Inter dopo la vittoria contro il Barcellona.

Le parole di Bergomi a Sky Sport sulla sua Inter dopo la vittoria contro il Barcellona in Champions League: “L’Inter è una squadra forte, ma sono stato comunque piacevolmente sorpreso dalla prestazione di ieri al Camp Nou. Se l’Inter ritrova quell’abbraccio a Gosens, quando tutti sono andati sul tedesco, allora torna il Dna Inter. Anche in una rosa non perfetta, senza giocatori che saltano l’uomo, la compattezza di squadra ti fa andare oltre.“

Conclude così l’ex calciatore nerazzurro: “L’orgoglio viene fuori, trovi la giocata, tutti lottano e remano nella staessa direzione. Calhanoglu fa quel tipo di prestaizone, Barella non sbraccia ma si butta dentro e aiuta tutti… Ci sono passato tante volte: se l’episodio non è sporadico, allora l’Inter può dire la sua.“

