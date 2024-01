Giuseppe Bergomi, bandiera dell’Inter, ha commentato l’esperienza in nerazzurro di Stefano Sensi, pronto a trasferirsi al Leicester

Giuseppe Bergomi, bandiera dell’Inter, ha parlato dell’esperienza in nerazzurro di Stefano Sensi, in procinto di trasferirsi al Leicester, in occasione della presentazione del libro di Lapo De Carlo, “Ogni singolo istante“.

SENSI – «I problemi fisici non gli hanno permesso di dare continuità. Quando era arrivato aveva fatto bene dietro la punta, arrivava con i tempi giusti, faceva gol anche di testa. Poi se non riesci a dare continuità arriva qualcun altro che ti prende il posto, diventa difficile inserirlo. Dispiace perché era un talento».

L’articolo Bergomi: «Sensi? Mi spiace, era un talento. È stato frenato da..» proviene da Inter News 24.

