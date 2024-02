Beppe Bergomi ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Inter e sull’ex attaccante Romelu Lukaku: ecco le sue parole

Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi si sintonizza sul momento vissuto da Romelu Lukaku, ex Inter ora in forza alla Roma.

LUKAKU- «Ho chiesto a Lukaku come sta perché quando sta bene esprime tutto il suo potenziale. Insieme a Thuram doveva esserci proprio il belga nell’Inter di questa stagione e nella vita si fanno delle scelte poi arrivano delle conseguenze. Ma lui mi sembra un ragazzo sereno, da come mi ha risposto, felice di stare in una squadra come la Roma. Vero che non ha fatto la Champions League quest’anno, ma fa l’EL e anche questa è una competizione importante, fa i gol e sicuramente può esprimere al meglio il suo potenziale».

