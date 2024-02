L’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, ora alla Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio dei giallorossi col Feyenoord

Romelu Lukaku, attaccante della Roma ed ex Inter, ha parlato a Sky nel post partita del match contro il Feyenoord.

PAREGGIO – «Volevamo vincere ma il Feyenoord è una squadra molto forte, soprattutto in fase di possesso. Abbiamo fatto una bella partita, avendo delle occasioni ma è un buon risultato qui a Rotterdam e adesso ci giocheremo tutto nel ritorno a Roma. La nostra forza è che non molliamo fino alla fine. Zalewski oggi ha fatto una partita interessante e chi entra fa la differenza, questo vuol dire che c’è la volontà di fare il bene della Roma».

FUTURO – «Ultimamente era un po’ difficile perché non segnavo però ho continuato a lavorare facendo le cose che mi chiedeva il mister, oggi sono stato fortunato perché l’ho colpita male ma il movimento era buono. Stiamo crescendo come squadra, la stagione è ancora lunga, li aspettiamo a Roma la settimana prossima. Adesso sono focalizzato sulla Roma, non ha senso ora parlare di futuro. Voglio aiutare la Roma a vincere. La vita di un calciatore è così, ci sono momenti positivi e negativi. Sto vivendo un sogno, gioco in un campionato che mi ha dato tanto, alla fine voglio fare di tutto per aiutare la Roma a vincere».

L’articolo Lukaku, che frecciata all’Inter! L’ha detto dopo Feyenoord Roma proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG