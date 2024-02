L’ex bandiera dell’Inter Beppe Bergomi ha voluto parlare della sfida tra i nerazzurri e la Juventus di ieri sera a San Siro

Durante la presentazione del premio ‘Italo Galbiati’, l’ex bandiera nerazzurra Beppe Bergomi ha parlato dell’ultimo match di Serie A tra Inter e Juve.

SCUDETTO – «Scudetto? Ho troppi capelli bianchi per farlo, credo sia ancora tutto aperto. Dipenderà molto anche dal percorso in Europa che faranno Inter e Milan. I rossoneri preferisco tenerli sempre dentro questo discorso, perché sono in striscia positiva e presto recupereranno tanti infortunati. Possiamo dire che i nerazzurri abbiano vinto una fondamentale tappa di montagna in questo Giro d’Italia»

INTER JUVE – «È andata come mi aspettavo, una gara molto bloccata. L’Inter ha un modo preciso di stare in campo e ha saputo dettare i ritmi della partita, poi una volta sbloccata è stata diversa. La Juve ha creato un paio di situazioni pericolose, in particolare nella ripresa, lasciando spazi che gli avversari hanno saputo sfruttare. D’altronde le formazioni di Inzaghi sanno giocare molto bene in ripartenza»

