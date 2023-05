Il bilancio dell’Inter Beppe Bergomi dopo la vittoria contro il Milan in Champions League ieri sera a San Siro

Ospite a ‘Il Foglio a San Siro’ Beppe Bergomi ha fatto sulla vittoria dell’Inter contro il Milan in Champions League.

LE PAROLE – «E’ una partita sempre tesa: io ho giocato 44 derby, ma mai uno in una semifinale di Champions League. L’Inter ha approcciato meglio, ha indirizzato la partita, e il Milan ha subito un contraccolpo psicologico: bisogna approcciare la partita di ritorno nello stesso modo fatto all’andata. Queste sono partite così: ieri meglio l’Inter sicuramente, per come ha giocato i 35 minuti iniziali. Inzaghi per me è un ottimo allenatore, ha vinto trofei, continua a portare avanti questo tipo di percorso, ed è giusto far sognare i tifosi».

L’articolo Bergomi su Milan-Inter: «Partita sempre molto tesa. Su Inzaghi…» proviene da Inter News 24.

