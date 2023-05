Ecco dove vedere la sfida di Serie A tra Sassuolo e Inter. Tutte le informazioni sulla partita che si disputerà sabato

L’Inter di Simone Inzaghi sulle ali dell’entusiasmo tra Champions League e continuità, il Sassuolo per avvicinarsi al decimo posto in classifica. Si prospetta un match pieno di colpi di scena, ma analizziamo dove vedere la partita in streaming e diretta TV.

Il match Inter-Sassuolo, che si svolgerà sabato sera a San Siro, secondo quanto scritto tramite comunicazioni ufficiali, verrà trasmesso in streaming su DAZN e SKY: oltre al match è compreso anche il pre e il post partita (con le interviste ai protagonisti).

Inter-Sassuolo, dove vedere il match streaming live e diretta tv Serie A

