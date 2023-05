L’allenatore della Reggina Filippo Inzaghi si complimenta con quanto fatto dal fratello Simone.

Filippo Inzaghi ha difeso l’operato del fratello Simone sulla panchina nerazzurra ricordando anche i derby del 2003. “È molto più bravo di me a far l’allenatore. Lo apprezzo molto. Non è stato un anno facile nonostante sia in semifinale di Champions League, in finale di Coppa Italia e abbia vinto la Supercoppa. A questi livelli ci sono pressioni e non è facile sopportarle. Gli dico di godersi la semifinale”.

Simone Inzaghi

“È un traguardo importantissimo, se l’è guadagnata. Poteva essere il Ferguson della Lazio e gliel’avrebbero fatto fare tutta la vita. Si è messo in discussione ed è andato in un grande club che aveva vinto lo scudo e venduto i migliori. Sta facendo un ottimo. Vada avanti. È uno che alza poco la voce e questo non piace in Italia e in Europa. Gli faccio i complimenti. Le nostre due semifinali sono state le più brutte della storia. Queste sono partite particolari, sul filo del rasoio. Sono partita molto sentite. Ad alcuni di noi tremavano le gambe. Se dovesse mancare Leao una perdita importante per il Milan. È un giocatore fondamentale”.

