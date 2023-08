L’ex difensore nerazzurro, Beppe Bergomi, si è espresso così in merito al possibile ritorno in casa Inter di Sanchez

Intervenuto a Sky Sport nel corso di “Calciomercato – L’originale“, Beppe Bergomi ha detto la sua sul ritorno all’Inter di Sanchez.

LE PAROLE – «Mi sorprende il ritorno di Sanchez. Non ha usato parole al miele per spogliatoio e ambiente quando andò via e ha voluto la buonuscita».

L’articolo Bergomi su Sanchez: «Sarebbe sorprendente un ritorno all’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG