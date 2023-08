Cesari: «L’arbitro sbaglia, ma basta parlare di malafede. Var? Sarà sempre di più un aiuto». Le parole del moviolista

Cesari, ex arbitro di Serie A e moviolista di Sportmediaset, alla Gazzetta dello Sport ha commentato la decisione di eliminare il vincolo di territorialità per le designazioni arbitrali.

LE PAROLE – «Spero che questa mentalità aperta sappia espandersi in maniera totale e coinvolgere tutti, tifosi compresi. L’arbitro sbaglia, quindi smettiamola una volta per tutte di parlare di malafede, sudditanza o cose così. Il Var è diventato importantissimo e sarà sempre di più di grande aiuto per gli arbitri».

