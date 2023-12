L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha detto la sua sull’episodio del match contro il Napoli del contatto Lautaro-Lobotka

Intervenuto dagli studi di Sky Sport nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi si esprime così in merito al contatto a centrocampo tra Lautaro e Lobotka da cui nasce il gol di Calhanoglu dello 0 ad 1 in Napoli Inter.

LE PAROLE – «Tendenzialmente gli arbitri su questi tipi di contatti, giusto o sbagliato che sia, lasciano correre, soprattutto in queste zone del campo. In caduta Lautaro Martinez cintura Lobotka, però non vedo un fallo clamoroso».

