Bergomi sulla lotta scudetto: «Tengo dentro al discorso anche il Milan per questo motivo». Le dichiarazioni

Durante la presentazione del premio ‘Italo Galbiati’, Beppe Bergomi rilascia alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto includendo anche il Milan.

SCUDETTO – Scudetto? Ho troppi capelli bianchi per farlo, credo sia ancora tutto aperto. Dipenderà molto anche dal percorso in Europa che faranno Inter e Milan. I rossoneri preferisco tenerli sempre dentro questo discorso, perché sono in striscia positiva e presto recupereranno tanti infortunati. Possiamo dire che i nerazzurri abbiano vinto una fondamentale tappa di montagna in questo Giro d’Italia

The post Bergomi sulla lotta scudetto: «Tengo dentro al discorso anche il Milan per questo motivo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG