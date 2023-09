L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi sottolinea le differenze tra la squadra di Inzaghi di adesso e quella della passata stagione.

Beppe Bergomi a Sky Calcio Club ha sottolineato in particolare le prestazioni di De Vrij, Thuram e Darmian. “L’Inter è una squadra consapevole, non alza i ritmi all’inizio: rispetta l’avversario e una volta che la sblocca è bella da vedere come conduce i contropiedi. Thuram non lo apprezzo quando va in profondità, ma nella gestione della palla: assomiglia a Dzeko, quasi mai la sbaglia”.

Marcus Thuram

“De Vrij sta giocando molto bene, anche cambiandogli tipo di avversario. Rispetto all’anno scorso hanno pazienza, rispettano l’avversario e si compattano velocemente: l’Inter ogni tanto rischia di prendere qualche contropiede, i centrocampisti sono tutti numeri 10 ma i difensori lavorano bene. Pavard prenderà il posto da titolare, ma ragazzi Darmian è un computer: è sempre preciso“.

