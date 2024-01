Bergonzi: «Almqvist Bremer? Il Lecce protesta, ma l’arbitro fa bene a non fischiare rigore». La spiegazione dell’episodio

Bergonzi, moviolista della Rai, alla Domenica Sportiva ha spiegato l’episodio del contatto tra Bremer e Almqvist avvenuto all’inizio del secondo di Lecce Juve che aveva suscitato qualche polemica da parte dei padroni di casa.

BERGONZI – «Protesta il Lecce sull’azione velocissima di Almqvist che entra in area e va a contrasto con Bremer con la palla che finisce al portiere della Juve. L’arbitro è posizionato bene, non fischia nulla e fa bene. Bremer non interviene mai in maniera scomposta sull’ avversario, non lo colpisce mai col piede, forse con la coscia destra sfiora un po’ il corpo del giocatore del Lecce, ma in velocità contatto ci può stare. Non era una decisione facile perché fatta in velocità. Non era rigore per il Lecce».

