Alberto Rimedio alla Domenica Sportiva è intervenuto sul tema del razzismo dopo quanto successo a Maignan in Udinese Milan.

RIMEDIO – «Un elemento adottato dalla Juve l’anno scorso, quando ci furono i cori razzisti contro Lukaku, è stato quello di escludere per 10, 20 anni o a vita chi si rende responsabile nel proprio stadio perché provoca un danno d’immagine ed economico gravissimo. Deve esserci la forza della società per andare contro un certo tipo di tifosi e in questo senso dovrebbe esserci l’appoggio dello Stato. Le società hanno questa forza Temo di no».

