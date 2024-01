Djalo Juve, il VIDEO di benvenuto della squadra al nuovo difensore arrivato ieri dal Lille: show di McKennie

La squadra oggi ha accolto Djalo, nuovo difensore arrivato ieri alla Juve dal Lille.

I ragazzi danno il benvenuto a Tiago, soprattutto Wes pic.twitter.com/CQAeaCJYSh — JuventusFC (@juventusfc) January 23, 2024

Il club, via Twitter, ha pubblicato un video in cui i compagni hanno dato il benvenuto al nuovo difensore. A mettersi in evidenza è stato McKennie, protagonista di un vero e proprio show per Djalo.

Tiago Djalò chi è il nuovo difensore centrale della Juventus

