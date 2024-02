Bergonzi: «E’ giusto convalidare il gol di Lautaro alla Fiorentina. Bastoni Ranieri? Non c’è fallo». L’analisi dei due episodi

Bergonzi alla Rai ha analizzato i due controversi episodi di moviola di Fiorentina Inter che hanno scatenato tante proteste da parte dei tifosi della Juve sui social.

GOL LAUTARO – «C’è questo calcio d’angolo, contrasto tra Lautaro e Parisi. Il giocatore della Fiorentina rimane a terra, si tocca il volto come se avesse preso un colpo sul volto. C’è questo leggerissimo contatto con la mano destra di Lautaro su petto e collo di Parisi. Contatto normalissimo di gioco. Lautaro fa per tenere posizione e insacca. Non c’è nessun tipo di scorrettezza. Giustissimo convalidare il gol, bravo Aureliano che l’aveva già convalidato. Questi giocatori che continuano, in queste situazioni di calcio piazzato, a cadere in area e fare scena toccandosi il volto stanno un po’ esagerando».

BASTONI RANIERI – «Ci sono due coppie di giocatori, Bastoni-Ranieri e Darmian-Bonaventura, vanno a terra tutti. Molte proteste nei confronti dell’arbitro, lui è molto tranquillo, non prende nessuna decisione. Sia Bastoni che Ranieri si trattengono entrambi, sono classiche, reciproche trattenute come avvengono tantissime volte ogni domenica. Il direttore di gara ha fatto bene a non prendere nessuna decisione. Non c’è nessuna situazione fallosa».

