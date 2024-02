Di Marzio applaude Giuntoli e Manna: «Con poche risorse hanno preso tanti talenti». Le dichiarazioni sul mercato della Juve

Di Marzio a Sky Sport ha messo in evidenza il lavoro svolto da Giuntoli e Manna nella sessione di mercato di gennaio che si è conclusa con l’operazione Alcaraz dopo l’affare Djalo e l’innesto di alcuni giovani per la Next Gen.

DI MARZIO – «Giuntoli e Manna hanno fatto mercato con poche risorse economiche ma con tanti talenti giovani da mettere a disposizione di Allegri e Next Gen».

