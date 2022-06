Il centrocampista offensivo del Tottenham Steven Bergwijn è a suo agio in nazionale ma non nel suo club da quando è cambiato l’allenatore.

Steven Bergwijn ad ESPN si è sfogato contro il proprio allenatore al Tottenham Antonio Conte che non gli concede molto minutaggio; l’olandese cambierà squadra sicuramente anche se non è chiaro dove giocherà.

Pallone Champions League

“È un momento difficile per me. In nazionale gioco bene e trovo un allenatore che mi dà fiducia, ma quando torno nel club non trovo spazio. Conte mi ignora e io devo trovare una soluzione. Voglio lasciare il Tottenham, ma non so ancora dove andrò. L’Ajax potrebbe essere un’idea, ma non mi precludo nulla. Per un giocatore è sempre difficile non avere la fiducia del proprio tecnico”.

