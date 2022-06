Il tecnico Simone Inzaghi incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza per un secondo summit di programmazione del mercato.

Sembra tutto fatto per i rinnovi contrattuali di Simone Inzaghi fino al 2024 e di Samir Handanovic per un altro anno; i due resteranno all’Inter. In questi giorni l’allenatore vedrà i dirigenti per un aggiornamento sulle strategie di mercato: per quanto riguarda il centrocampo come obiettivo non c’è solo Asllani dell’Empoli.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sembrano intenzionati a provarci per Jerdy Schouten del Bologna anche se i rossoblù lo valutano 15 milioni: se alla squadra di Mihajlovic interessasse uno tra Satriano, Pinamonti ed Esposito la trattativa sarebbe molto più facile. Il procuratore del mediano sarà in Italia nei prossimi giorni ed è possibile che l’Inter tenti un approccio.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG