Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba non rinnoverà ma non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Arrivano tante notizie discordanti sulla prossima squadra di Paul Pogba: il centrocampista sia vincolerà dal Manchester United e c’è chi sostiene sia molto vicino ad un ritorno alla Juventus. Finora infatti era una corsa a due col Paris Saint Germain e per il centrocampista la scelta semplicisticamente era tra tornare in un posto dove si è stato benissimo oppure guadagnare tanti soldi in più.

Il ritorno a Torino sembra essere l’opzione più probabile al momento ma secondo Sky Sports ci sarebbe un inserimento del Real Madrid sul francese: c’è il serio rischio di un’asta. Real e PSG sono anche su Tchouameni e si ha la sensazione che Pogba possa andare nella squadra che non riuscirà ad ingaggiare il centrocampista del Monaco.

