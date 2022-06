La ricerca di un attaccante da parte della Lazio non ha ancora prodotto risultati anche se il mercato è appena cominciato ed il tempo non manca.

La Lazio non ha ancora deciso su chi puntare come vice-Immobile ma la questione è meno urgente di quanto sembra. I biancocelesti sono pieni di esterni e seconde punte ma non hanno una riserva di Ciro Immobile: ci sarebbe Vedat Muriqi ma non è il tipo di centravanti che predilige Maurizio Sarri.

Maurizio Sarri

Il kosovaro tra l’altro potrebbe restare al Maiorca se il club alzerà l’offerta per il riscatto. Più passa il tempo e più si pensa che la Lazio possa puntare su Jovane Cabral dello Sporting Lisbona: il portoghese ha giocato pochissimi minuti in biancoceleste ma nelle ultimissime giornate parrebbe aver guadagnato la fiducia dell’allenatore. Secondo il Corriere dello Sport il suo cartellino potrebbe costare tra i 4 ed i 5 milioni di euro.

