Gregg Berhalter, ct della nazionale Usa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del probabile trasferimento di Timothy Weah alla Juventus.

WEAH ALLA JUVE – Non so a che punto sia la trattativa con il Lilla: io faccio l’allenatore, non il dirigente… Ma sicuramente vedrei bene Weah alla Juventus. E sono certo che un’esperienza in Italia e nel club bianconero, che negli ultimi anni abbiamo conosciuto sempre meglio grazie a McKennie, sarebbe utile a Timothy. È un ragazzo in crescita, anche per merito del Lilla, ma penso che confrontarsi con la mentalità vincente della Juventus gli consentirebbe di compiere un ulteriore passo in avanti.

EREDE DI CUADRADO – Un po’ si assomigliano, ma non così tanto. Se devo paragonare Timothy a un giocatore più esperto, beh allora dico Finidi. Ricordate l’ala dell’Ajax di Van Gaal che negli anni novanta vinse la Champions? Ecco, Weah è così: dinamico, veloce e con colpi eccellenti. Io lo vedo meglio largo a destra, può giocare un po’ più avanti o un pò più indietro. Ma pure attaccante o sulla fascia sinistra. La duttilità è il suo punto di forza, come pure la facilità di arrivare al cross. Weah è un esterno velenoso. E poi è un ragazzo simpatico e serio. Come su padre George, una vera e propria star del calcio, che ho avuto il piacere di conoscere di persona in passato.

FUTURO MCKENNIE – Da commissario tecnico mi interessa che Weston giochi e competa, a prescindere dal club e dal campionato. Per la nazionale Usa McKennie è molto importante: è un leader, un guerriero.

