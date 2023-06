Alex Sandro lascia la Juve? Si scatena un derby di mercato per il brasiliano dallo stipendio gravoso per le casse bianconere

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il calciomercato Juve si augura di trovare una sistemazione ad Alex Sandro per liberarsi del suo stipendio che graverebbe sui conti bianconeri ancora per un anno, dopo lo scatto del rinnovo automatico.

La Juve spera nell’Arabia dove potrebbe scatenarsi un derby di mercato tra l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al Hilal. I bianconeri non hanno necessariamente la pretesa di monetizzare dal cartellino.

