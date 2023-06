Retroscena Allegri: apprezza particolarmente Weah per un motivo. Il tecnico contento dell’arrivo dello statunitense alla Juve

Come scrive La Gazzetta dello Sport Massimiliano Allegri sarebbe soddisfatto dell’arrivo di Timothy Weah come sostituto di Juan Cuadrado alla Juventus.

Il tecnico apprezza il giovane americano per la sua duttilità: può fare l’attaccante così come l’esterno a tutta fascia. È insomma perfetto per il 3-5-2 da cui Max intende ripartire.

