Compleanno Gatti, la Juve: «Favola diventata realtà, sei un esempio per tutti». Gli auguri del club al suo difensore

La Juventus sul proprio sito ufficiale festeggia il compleanno di Federico Gatti.

‘Tanti auguri a Federico Gatti! Spegne oggi 25 candeline il difensore bianconero, arrivato alla Juve la scorsa estate, dopo una lunga gavetta che ha il sapore dolce di chi ha saputo distinguersi grazie al duro lavoro.

Nato a Rivoli e cresciuto nel settore giovanile del Chieri, Federico ha vissuto un lungo percorso di formazione, fra Torino, Alessandria, e poi ancora Verbania, Pro Patria e Frosinone.

E poi la Juve: nell’estate 2022 Fede si aggrega alla rosa bianconera; il girone d’andata lo trascorre aspettando il momento giusto per mettersi in mostra, si conquista a suon di buone prestazioni la fiducia di Allegri, diventando titolare nella seconda parte di stagione. Chiude l’annata con 27 presenze, mettendo a referto 2 reti belle e pesanti in Europa League (contro Sporting Lisbona e Siviglia). La ciliegina sulla torta la piazza con le prime chiamate in Nazionale, dove conta già due apparizioni tra giugno e novembre 2022.

Una “favola” che diventa realtà, un percorso appena cominciato, con la speranza di poter vivere insieme altre pagine esaltanti.

Ragazzo esemplare, giocatore di talento, esempio per tutti. Buon compleanno, Federico!‘.

The post Compleanno Gatti, la Juve: «Favola diventata realtà, sei un esempio per tutti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG