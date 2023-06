Le parole di Demetrio Albertini, leggenda del Milan, in ricordo dell’ex presidente rossonero, Silvio Berlusconi

Demetrio Albertini ha ricordato Silvio Berlusconi ai microfoni di Sky Sport 24. Di seguito le parole dell’ex Milan.

«Nello sport solitamente non si danno percentuali di merito, ma oggettivamente lui ha avuto il merito di unire un’idea con la fattibilità di un obiettivo. Quindi ha inciso tantissimo. Ho vissuto la presidenza di Silvio Berlusconi da giovane aggregato alla prima squadra, sino a diventare uno della vecchia guardia. Ha sempre avuto parole adeguate in ogni fase della mia vita sportiva. Prima che entrasse in politica, veniva sempre a pranzo con noi alla vigilia delle partite, ricordo anche le sue barzellette. Era un presidente presente».

