Uno sguardo più da vicino a Endrick, il baby talento brasiliano del Palmeiras che ha il Real Madrid nel suo futuro

Di Endrick Felipe Moreira de Sousa, più comunemente noto come Endrick, si parla da tempo. Nato il 21 luglio 2006, gioca nel Palmeiras dal 2016, quando aveva solo 11 anni. A livello giovanile ha fatto 121 partite, firmando 86 gol. Troppi per non rubare l’occhio di osservatori attenti e di club con capacità di spesa notevoli. Così, a muoversi per tempo è il Real Madrid, sulla scia di quanto fatto in precedenza con Vinicius jr. e Rodrygo. Il ragazzino andrà presto ad abitare alla Casa Blanca, portando in dote tutta la sua esuberanza e un sinistro esplosivo. Una prima punta che potrebbe essere proposta tranquillamente come l’esatta antitesi di Haaland per struttura fisica – è alto 173 centimetri e pesa 66 chili – e con simile capacità di aggredire gli spazi, andare in profondità e puntare dritto alla porta senza tanti fronzoli. La velocità non è solo una qualità atletica: Endrick è rapido nel bruciare le tappe e conquistare record. Quando fa il suo esordio contro il Coritiba ha 16 anni, 2 mesi e 15 giorni e diventa il più giovane di sempre, superando un giocatore che poi si sarebbe fatto apprezzare anche in Italia: Rodrigo Taddei. L’anno scorso partecipa alla vittoria del campionato del Palmeiras e le attenzioni nei suoi confronti crescono in maniera considerevole. Ed anche i giudizi iniziano a diventare meno entusiastici, più critici, dubbiosi sulla sua reale consistenza. Basta qualche ovvia panchina in più da parte del tecnico, il portoghese Abel Ferreira, per generare dibattiti. Anche la mancata convocazione al Mondiale Under 20, dove si mettono in evidenza tutte le stelle più luminose del firmamento giovanile, diventa una prova a suo carico, neanche fosse già sotto processo. Peraltro, che il sedicenne abbia personalità lo si capisce anche da come risponda allo “stato di crisi”. Endrick ne parla con GQ e nel ragionamento che fa dimostra la maturità di chi ha capito in fretta le conseguenze della luce dei riflettori: «A volte mi chiedo perché i media mi mettano questa pressione addosso, ci sono situazioni che passano ogni limite. “Ah, lui è il nuovo Pelé”, dicono di me, però nessuno sarà come Pelé, lui è il re del calcio. Ma ora non posso farci niente, e non serve chiedere che la gente non parli di me e della mia vita. Ho sempre detto che avrei voluto che tutti i brasiliani mi stessero accanto, ma ogni volta di più capisco che ciò non è possibile e che ci sarà sempre qualcuno che mi attaccherà».

Si arriva così a questi giorni. In mezzo alla settimana, il Palmeiras è impegnato in Coppa Libertadores. La squadra ha fatto bene, fino a questo momento, ma proprio per la classifica positiva si adagia e chiude il primo tempo in casa con gli ecuadoriani del Barcelona sotto di 2 reti. Nella ripresa si sveglia, capovolge il risultato e sul 3-2 manda in campo Endrick. Due minuti e il numero 9 si fa trovare svelto a ribattere in rete la palla respinta dalla traversa. Ieri, il campionato prevede il derby tra San Paolo e Palmeiras.

Il Verdao va in vantaggio con un gioiello di Gabriel Menino, poi però soffre troppo, soprattutto nella ripresa, la reazione della squadra di casa. I numeri che leggete lo certificano, ma l’assedio non va oltre una traversa colpita da Caio Paulista e una serie di interventi di Weverton a protezione del vantaggio. A metà ripresa, tocca a Endrick. Non tocca letteralmente palla perché i suoi sono totalmente schiacciati. Fino a quando su un lancio lungo il centrale del San Paolo Arboleda pasticcia e il sedicenne inventa un sinistro folgorante che determina il raddoppio. Dopo il gol, si concede un numero sbagliandolo; mette davanti al portiere Artur, che spreca; se ne va via in progressione costringendo Pablo Maia al primo dei suoi due gialli in altrettanti minuti.

Endrick ha 16 anni. Volevamo riscriverlo per esserne davvero sicuri.

