Berlusconi: «Monza Credo che dovrò intervenire io come fatto in passato». Le parole del presidente del club brianzolo

Silvio Berlusconi ha parlato ai microfoni di RTL 102.5 della situazione del Monza. Ecco le parole del presidente del club brianzolo:

«Secondo la mia opinione il Monza deve cambiare il modo di stare in campo. Abbiamo bravi giocatori in rosa, ma ora credo che dovrò intervenire io come fatto in passato. Vedremo se riusciremo a far ben figurare il Monza in serie A, credo si possa fare»

