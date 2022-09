Demetrio Albertini ha indicato nel lockdown del 2020 il momento di svolta del Milan di Pioli: le sue dichiarazioni

Demetrio Albertini ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. Le sue parole:

«Il Milan ha ricostruito il dna rossonero, magari diverso da quello del passato dove c’erano tanti grandi campioni, mentre in quello attuale ci sono tanti giovani talenti. Sono state messe le basi per costruire una squadra ancora più forte. Dal lockdown in poi sono cresciuti tutti i giocatori, il merito è sicuramente dell’allenatore. Tutta la squadra è cresciuta, quindi ci sono meriti anche della società. C’è una filosofia diversa rispetto ai nostri tempi. E’ un Milan che mi fa ben sperare per il presente e per il futuro».

