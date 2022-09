Silvio Berlusconi, presidente del Monza, è tornato a parlare della scelta di Palladino ai microfoni di La Presse

«A Monza abbiamo fatto una cosa grande portando la società in Serie A. Palladino? Non lo conosco così bene da fare paragoni, ma è con noi da diverso tempo con le giovanili dove ha fatto un ottimo lavoro. Siamo sicuri che con i nostri consigli tecnici, come fatto nei 30 anni di Milan, potrà fare bene».

L’articolo Berlusconi: «Palladino? Con i nostri consigli tecnici farà bene» proviene da Calcio News 24.

